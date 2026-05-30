لبنان: إسرائيل تنتهج سياسة "التدمير الشامل" وتستهدف مواقع تراثية

شفق نيوز- بيروت

حذّر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام، يوم السبت، من تصعيد إسرائيلي وصفه بـ"الخطير وغير المسبوق"، مؤكداً أن الهجمات لا تقتصر على مناطق محددة، بل تأتي ضمن سياسة تدمير شامل.

وقال سلام، في تصريحات صحفية اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، إن "إسرائيل تستهدف أيضاً معالم ومواقع أثرية في لبنان، بعضها مدرج على لوائح التراث العالمي"، معتبراً ذلك انتهاكاً "لسيادة البلاد ووحدة أراضيها".

وأضاف أن "الدولة اللبنانية لن تدخر جهداً من أجل التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وضمان انسحاب القوات الإسرائيلية، وتهيئة الظروف اللازمة لإعادة الإعمار ومعالجة تداعيات الحرب".

وأشار إلى أن "الحرب فُرضت على لبنان"، مؤكداً أن "كلفتها البشرية والاقتصادية باتت كبيرة وثقيلة على البلاد، في ظل استمرار التصعيد وتوسع دائرة الأضرار".

وفي وقت سابق من اليوم، جدد الجيش الإسرائيلي، الغارات الجوية على قرى لبنانية عدّة، فيما ردّ حزب الله اللبناني باستهداف مدن اسرائيلية وتجمعات للجنود بالصواريخ والمسيّرات.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد يوم أمس الجمعة، أن القوات الإسرائيلية عبرت نهر الليطاني في لبنان وسيطرت على مواقع استراتيجية.

وأوصى الجيش الإسرائيلي، القيادة السياسية، يوم أمس الجمعة، بتكثيف الضربات والعمليات البرية في لبنان، وسط مخاوف من ضغوط أميركية على إسرائيل قريبا لوقف عملياتها في لبنان.