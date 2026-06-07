لبنان.. إسرائيل تتوغل قرب النبطية وتلوّح بضرب أكبر معاقل حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

كشفت مصادر إسرائيلية، يوم الأحد، عن بدء الجيش الإسرائيلي تنفيذ عمليات برية محدودة في أطراف مدينة النبطية جنوبي لبنان.

ونقل موقع "والا" العبري عن مصادر عسكرية أن قيادة المنطقة الشمالية تدفع باتجاه توسيع عمليات استهداف البنى التحتية العسكرية التابعة لحزب الله في محيط النبطية، التي تُعد من أبرز معاقل الحزب في جنوب لبنان.

وبالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض مقذوفين أُطلقا من الأراضي اللبنانية باتجاه شمال إسرائيل، بعد تفعيل صفارات الإنذار في منطقتي يفتاح وراموت نفتالي.

وفي تطور آخر، أصدر الجيش الإسرائيلي إنذارات إخلاء لسكان مناطق في مدينة صور وعدد من الأحياء والمخيمات المحيطة بها، داعياً المدنيين إلى مغادرتها.

في المقابل، أعلن حزب الله تنفيذ سلسلة عمليات استهدفت تجمعات وآليات للقوات الإسرائيلية في الناقورة وأطراف يحمر الشقيف وحداثا، مؤكداً تحقيق إصابات مباشرة في صفوف القوات المستهدفة.

وفي وقت سابق من صباح اليوم، قُتل شخص وأصيب سبعة آخرون، في هجوم مسلح استهدف عدة مواقع وسط إسرائيل، فيما أعلنت الأجهزة الأمنية الإسرائيلية تنفيذ عمليات تمشيط واسعة بحثاً عن مشتبهين آخرين.

وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن الهجوم أسفر عن مقتل مستوطن وإصابة سبعة أشخاص في منطقة كوخاف يائير، مشيرة إلى أن إطلاق النار نُفذ في أربعة مواقع متفرقة.