لبنان.. حصيلة جديدة لضحايا الحرب وإسرائيل تواصل غاراتها على الجنوب

غارة إسرائيلية على جنوب لبنان اليوم السبت (نقلاً عن وكالة "أ. ف. ب.")

شفق نيوز- بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عصر اليوم السبت، حصيلة جديدة لضحايا التصعيد الإسرائيلي، تزامناً مع استمرار غاراته على بلدات جنوب لبنان، وإعلان حزب الله استهداف تجمعات وآليات للجيش الإسرائيلي.

وبحسب أحدث إحصائية لوزارة الصحة اللبنانية فقد بلغت حصيلة الهجمات الإسرائيلية على البلاد منذ 2 آذار/ مارس الماضي 2969 قتيلاً و9112 جريحاً.

في المقابل، أفادت وسائل إعلامية بشن الجيش الإسرائيلي غارات على بلدات زوطر الشرقية ويحمر الشقيف والبرج الشمالي وعين بعال جنوبي لبنان.

من جهته، أعلن حزب الله استهداف بمسيرتين تجمعاً للجيش الإسرائيلي في بلدة الناقورة جنوبي لبنان، واستهداف بمسيرتين آلية نميرا وآلية هامر الإسرائيليتين في بلدة الطيبة جنوبي لبنان.

وتأتي هذه التطورات في وقت، أكد فيه الوفد اللبناني المشارك في المفاوضات مع إسرائيل في واشنطن، مساء أمس الجمعة، أن الاجتماعات أفضت إلى "تقدم دبلوماسي ملموس" لصالح لبنان وتمديد وقف إطلاق النار.

واتفق لبنان وإسرائيل، أمس الجمعة، خلال جولة ثالثة من المباحثات في واشنطن، على تمديد وقف إطلاق النار، الذي يسري منذ 17 نيسان/ أبريل الماضي، وكان من المقرر أن ينتهي غداً الأحد، لمدة 45 يوماً.

ومنذ وقف إطلاق النار، واصلت إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله وعناصره، والقيام بعمليات نسف وتدمير في مناطق تحتلها قواتها في المناطق المحاذية للحدود.

كما يصدر الجيش الإسرائيلي بشكل يومي إنذارات إخلاء لقرى، اتسع نطاقها الجغرافي ليشمل في كثير من الأحيان أنحاء بعيدة عن الحدود، ويقطنها سكان ونازحون من مناطق أخرى.

في المقابل، يعلن حزب الله شن هجمات ضد القوات الإسرائيلية في جنوب لبنان وشمال إسرائيل.