لبنان.. حزب الله يضرب بالمسيّرات وإسرائيل توسّع الغارات

شفق نيوز- بيروت

أعلن حزب الله اللبناني، يوم الأربعاء، استهداف القوات الإسرائيلية بعمليات عدة في جنوب لبنان، في حين أكدت السلطات اللبنانية مقتل نحو 3000 مواطن منذ اندلاع الحرب مطلع آذار/مارس الماضي.

وذكر حزب الله، في بيان: "استهدفنا بمسيّرة ناقلة جند للعدو الإسرائيلي في مدينة بنت جبيل وحققنا إصابة، كما فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية حاولت التقدم من رشاف إلى محيط بلدة حداثا، واشتبكنا مع أفرادها".

وأضاف أن عناصره استهدفوا بمسيّرة، دبابة ميركافا إسرائيلية في بلدة عيناتا جنوبي لبنان، وحققوا إصابة.

إلى ذلك، أفادت وسائل إعلام عربية، بأن القوات الإسرائيلية شنت غارات على بلدتي عيتا الجبل وكفرحتى جنوبي لبنان.

في حين أكدت مواقع إسرائيلية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجري، اليوم، مناقشات مع قيادات أمنية بشأن التعامل مع تهديدات مسيّرات حزب الله.

من جانبها، أشارت وزارة الصحة اللبنانية، إلى سقوط 3 قتلى في غارات إسرائيلية استهدفت سيارات في بلدات المعلية والشعيتية والناقورة.

وعن حصيلة ضحايا الحرب، أكدت الوزارة "مقتل 2896 شخصاً وإصابة 8824 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي على البلاد منذ 2 آذار/مارس الماضي".

بدورها، نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤول عسكري إسرائيلي قوله إن "مسيّرات حزب الله تشكل تهديداً ما زلنا نتكيف معه".

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، يوم أمس الثلاثاء، تنفيذ عمليات عسكرية شمال نهر الليطاني في جنوب لبنان، بالتزامن مع توجيه إنذارات بإخلاء بلدات جنوبية، وسط مؤشرات على الاستعداد لتوسيع نطاق القتال مع حزب الله.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إنه وجّه إنذاراً عاجلاً لسكان بلدات أرزون وطير دبا والبازورية والحوش جنوبي لبنان، تمهيداً لقصف مواقع قال إنها تابعة لحزب الله.

وختم بيانه بالقول إن سلاح الجو الإسرائيلي نفذ، منذ بدء تفاهمات وقف إطلاق النار، أكثر من 1100 غارة استهدفت مواقع للحزب، مؤكداً مقتل أكثر من 350 عنصراً تابعاً له خلال الفترة الماضية.