لبنان.. حزب الله يريد التفاوض عن نفسه

شفق نيوز- بيروت

أفاد مصدر رسمي لبناني، يوم الثلاثاء، بأن حزب الله يريد التفاوض عن نفسه لوقف إطلاق النار.

ونقلت شبكة "الجزيرة" عن المصدر قوله، إن أهداف الدولة اللبنانية مع حزب الله مشتركة وهي الوصول لوقف إطلاق النار لكن مقاربتنا مختلفة.

وأشار الى رفض الجانب اللبناني، استخدام مصطلح نزع السلاح، مؤكداً إبلاغ واشنطن بأن اسرائيل لا يمكنها القضاء على السلاح بتدمير لبنان.

ولفت المصدر الرسمي اللبناني، الى أن المسار الأمني الذي تمخض عن المفاوضات مع إسرائيل هو مسار تقني بحت.

واستبعد المصدر المسؤول، عزم الحكومة في لبنان تشكيل لواء في الجيش اللبناني مخصص لحصر السلاح، مؤكداً أن هناك تحرك لدراسة مشروع اعلان نوايا مع اسرائيل برعاية أميركية ولم يصل إلى خواتيمه بعد.

وتابع، أن استمرار التصعيد في جنوب لبنان سيشكل خطرا على مسار المفاوضات مع اسرائيل، وتم إبلاغ واشنطن بأن وقف اطلاق النار مفتاح لكل شيء ولا يمكن الاستمرار على هذه الوتيرة.

وأوضح المصدر الرسمي، أن واشنطن مصممة على تحقيق خرق في المسار اللبناني لكن نتنياهو لا يريد وقف النار، وأن استمرار الخروق سيؤدي إما لعدم توجهنا للمفاوضات أو مشاركتنا وطرح بند وقف النار فقط.

وشدد المصدر الرسمي اللبناني، على ضرورة تحمل الراعي الأميركي للمفاوضات مسؤولياته وفرض وقف إطلاق نار حاسم وشامل.

واستطرد، أن رئيس البرلمان نبيه بري رجل دولة وينبغي تفهم وضعه ضمن الطائفة الشيعية.

وختم المصدر اللبناني المسؤول بالقول، إن هناك حاجة لتشكيل لجنة تحقق لبنانية أميركية ترصد تنفيذ الجيش لتعهداته، وتفعيل عمل لجنة مراقبة الهدنة "يونتسو" لمراقبة الخروق الإسرائيلية.

ومنذ وقف إطلاق النار، تواصل إسرائيل شن ضربات تقول إنها تستهدف حزب الله، إلى جانب عمليات نسف وتدمير في مناطق حدودية، مع استمرار إنذارات الإخلاء التي تمتد أحياناً إلى مناطق بعيدة عن الخط الحدودي.

وكانت الولايات المتحدة قد أعلنت مؤخراً تمديد وقف إطلاق النار لمدة 45 يوماً بعد مباحثات في واشنطن بين لبنان وإسرائيل، في حين يرفض حزب الله المفاوضات المباشرة بين الجانبين.