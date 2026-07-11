لبنان تشترط انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة باجتماع روما

شفق نيوز- بيروت

أفادت مصادر، يوم السبت، بأن الحكومة اللبنانية اشترطت انسحاب إسرائيل من منطقتين تجريبيتين للمشاركة بالاجتماع المرتقب في روما.

ونقلت قناة "العربية"، عن مصادر، أن لبنان وافقت على حضور اجتماعات روما واشترط استمرار وساطة أميركا.

وأضافت أن الوفد الأميركي في لبنان بحث الخطة العملياتية للمنطقة التجريبية، فضلاً عن تشكيل لجان متخصصة في الأمن وإدارة الحدود.

ويأتي هذا بعد ساعات من شن الجيش الإسرائيلي 10 هجمات على بلدات جنوبي لبنان، شملت غارات للطيران الحربي والمسير، ونسف منازل، وإلقاء قنابل صوتية، وإطلاق نار بالأسلحة الرشاشة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء اللبنانية.

ومنذ 2 آذار/ مارس الماضي، تشن إسرائيل هجمات على لبنان على خلفية الحرب مع إيران، أسفرت عن مقتل 4 آلاف و321 شخصاً وإصابة 12 ألفاً و204 آخرين حتى 9 تموز/ يوليو الجاري، وفق وزارة الصحة اللبنانية.

وما تزال إسرائيل تحتل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب التي دارت بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال التصعيد الأخير لأكثر من 10 كيلومترات داخل الأراضي اللبنانية.

وتتمسك إسرائيل ببقاء قواتها داخل منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات إلى حين نزع سلاح حزب الله، وهو ما يرفضه الحزب، الذي يؤكد تمسكه بسلاحه ويرفض أي تفاوض مباشر مع الجانب الإسرائيلي.

ومن المنتظر أن تسبق جولة روما زيارة الرئيس اللبناني جوزيف عون إلى واشنطن، بدعوة من الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، خلال الأسبوع الأخير من تموز/ يوليو الجاري.



