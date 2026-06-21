لبنان تدعو للتريث في العودة إلى قرى الجنوب والجيش يواصل إزالة مخلفات القصف

شفق نيوز- بيروت

دعا الجيش اللبناني، يوم الأحد، الأهالي إلى التريث في العودة إلى القرى والبلدات الحدودية جنوبي البلاد والالتزام بتوجيهات الوحدات العسكرية المنتشرة هناك، حفاظاً على سلامتهم من المخاطر الأمنية ومخلفات القصف الإسرائيلي.

وقالت قيادة الجيش، في بيان لها، إن وحدات هندسية متخصصة واصلت عمليات تفكيك قنابل طيران إسرائيلية غير منفجرة تزن ما بين ألف وألفي باوند، عُثر عليها في عدد من البلدات الجنوبية، بينها تبنين وخربة سلم في قضاء بنت جبيل، ومجدل سلم ودبين وبلاط في قضاء مرجعيون.

وأضافت أن الفرق المختصة عملت على نقل القنابل إلى مواقع آمنة ومخصصة تمهيداً للتخلص منها، بهدف حماية السكان والحد من المخاطر الناجمة عن مخلفات العمليات العسكرية.

وأشار البيان إلى أن الوحدات العسكرية فتحت عدداً من الطرق الرئيسية والفرعية في بلدتي دبين وبلاط لتسهيل حركة المواطنين وإعادة الحد الأدنى من الحياة الطبيعية إلى المناطق المتضررة.

وشدد الجيش اللبناني على ضرورة الالتزام بالتعليمات العسكرية وعدم التسرع في العودة إلى القرى الواقعة على الشريط الحدودي، محذراً من استمرار المخاطر المرتبطة بالخروقات والاعتداءات الإسرائيلية المحتملة، فضلاً عن وجود أجسام غير منفجرة في بعض المناطق.

ويسود هدوء حذر في لبنان مع وقف إطلاق النار الإسرائيلي، بالتزامن مع المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن إيران لن تبدأ المرحلة التالية من المفاوضات مع الولايات المتحدة بشأن العقوبات والبرنامج النووي الإيراني حتى يتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار في لبنان.