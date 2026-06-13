لبنان.. القوات الإسرائيلية تتقدم نحو مجدل زون وحزب الله ينفذ هجومين

شفق نيوز- الشرق الأوسط

بدأت القوات الإسرائيلي، مساء اليوم السبت، بالتقدم نحو بلدة مجدل زون قضاء صور جنوبي لبنان، في حين أعلن حزب الله تنفيذ هجومين على القوات الإسرائيلية.

‏وأكد حزب الله اللبناني، بحسب ما نقلته مواقع عربية، التقدم الإسرائيلي إلى مجدل زون، بعدما أعلن استهدافه بمحيط البلدة.

وكذلك كشف حزب الله، عن "استهداف تجمع لجنود العدو الإسرائيلي عند أطراف بلدة كفرتبنيت جنوبي لبنان، بمسيرتين انقضاضيتين"، على حد قوله.

وتابع حزب الله: "قصفنا بالصواريخ موقعا لجيش العدو الإسرائيلي في بلدة مارون الراس جنوبي لبنان".

في المقابل، أفادت وسائل إعلام عربية بأن الجيش الإسرائيلي، نفذ غارة جوية على كفرتبنيت في قضاء النبطية جنوبي ‎لبنان.

وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، قد أكد يوم أمس الجمعة، أن إسرائيل لن تنسحب من المناطق الأمنية في لبنان وسوريا وغزة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه أصدر مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تعليمات للجيش بـ"الاستعداد" لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية.

وتابع كاتس أنه "لا بد لإسرائيل من ضمان قدرتها على العمل باستقلال لمنع إيران من الحصول على أسلحة نووية"، مضيفاً بالقول: "إسرائيل تتوقع من الرئيس الأميركي دونالد ترمب أن يتمسك بموقفه بشأن البرنامج النووي الإيراني والصواريخ، ووكلاء طهران".