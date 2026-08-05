لبنان.. الجيش الإسرائيلي يوجه بإخلاء بلدة ويعلن الرد على حزب الله

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وجه الجيش الإسرائيلي، يوم الأربعاء، إنذاراً إلى سكان بلدة المنصوري في جنوب لبنان، داعياً إلى إخلاء المنطقة.

وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان نقلته وسائل إعلام عربية، إن حزب الله "خرق اتفاق وقف إطلاق النار"، مؤكداً أنه سيعمل ضده "بقوة".

وأشار إلى أن "كل من يتواجد قرب عناصر حزب الله ووسائله القتالية يعرض حياته للخطر"، داعياً المدنيين إلى الابتعاد عن المنطقة.

وكانت مصادر إسرائيلية أفادت بمقتل جنديين إسرائيليين على الأقل جراء انفجار لغم في منطقة مجدل زون جنوبي لبنان، من دون صدور تعليق فوري من حزب الله بشأن الحادث.