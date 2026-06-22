لبحث "جهود الدبلوماسية".. الرئيس الإيراني يزور باكستان غداً

شفق نيوز- طهران

أعلنت الرئاسة الإيرانية، يوم الاثنين، أن الرئيس مسعود بزشكيان سيجري زيارة إلى باكستان يوم غد الثلاثاء.

ونقلت وكالة "تسنيم" عن مدير عام العلاقات العامة في رئاسة الجمهورية الإيرانية، حبيب عباسي، قوله، إن "الزيارة تستغرق يوماً واحداً".

وأضاف عباسي، أن الزيارة تستهدف بحث سبل توسيع العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وستركز على "متابعة المشاورات" بين طهران وإسلام آباد، فضلاً عن الإعراب عن تقدير طهران للوساطة الباكستانية بين إيران والولايات المتحدة.

بدورها، اكدت وزارة الخارجية الباكستانية، أن زيارة بزشكيان غداً إلى إسلام آباد، ستتيح فرصة لبحث الجهود الدبلوماسية.

وأضافت، أن لجنة تقنية سيتم تشكيلها لتنفيذ بنود المذكرة وفق البند الـ12 وستواصل الوفود الفنية عملها.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أن جهود الوساطة الباكستانية والقطرية المتواصلة أسهمت في تحقيق "تقدم كبير" نحو إنهاء الحرب في لبنان، مشيراً إلى تطورات وصفها بالمهمة في مسار التفاهمات الجارية.

وانطلقت، أمس الأحد، في سويسرا مفاوضات مباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

وبحسب تقارير صحفية ، فقد اختُتمت في منتجع بورغنستوك السويسري، الجولة الأولى من المفاوضات رفيعة المستوى بين أمريكا وإيران، برعاية مشتركة من قطر وباكستان، وسط أجواء وُصفت بالإيجابية والبنّاءة، مع الإعلان عن إحراز تقدم وإنشاء آلية لمواصلة المحادثات الفنية.

واتفق الطرفان على تشكيل لجنة رفيعة المستوى للإشراف السياسي على الوساطة، إلى جانب فرق عمل مختصة بالملف النووي والعقوبات وآليات المراقبة وحل النزاعات، كما تم اعتماد خارطة طريق تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي خلال 60 يوما.