"لا يعني أنه آمنا".. طهران: تم تحديد مسارات هرمز مع عُمان

شفق نيوز- طهران

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، يوم الأربعاء، الوصول للمراحل النهائية للبيان المشترك عن المحادثات بين إيران وعُمان، بشأن مضيق هرمز.

وقال بقائي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إنه "تم الاتفاق على الإحداثيات الجغرافية للمسار الذي تعتزم إيران وعُمان اتباعه في مضيق هرمز، وإذا لم تعرقل أي جهة خارجية العمل في هذا الشأن، فإن البيان المشترك بين البلدين في مراحله النهائية".

وتابع بقائي: "لا يعني التفاهم بين إيران وعُمان في حد ذاته أن المضيق سيصبح آمناً لعبور السفن، لأن العوامل التي تجعل مضيق هرمز غير آمن من وجهة نظر الولايات المتحدة، ولا سيما الحصار البحري وغيره من الأعمال العدوانية والتهديدية ضد إيران ومصالحها، لا تزال قائمة".

وكانت الحكومة الإيرانية قد أكدت يوم الأحد الماضي، أن المفاوضات الجارية مع سلطنة عُمان بشأن مضيق هرمز وصلت إلى مراحلها النهائية، مؤكدة أن المحادثات تستهدف التوصل إلى آلية مشتركة لتنظيم المسار الملاحي في المضيق.

ووفق ما أوردته وسائل إعلام رسمية، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي إن المفاوضات مع سلطنة عمان تهدف إلى إيجاد آلية مشتركة بشأن مضيق هرمز.

وأكد المتحدث أن التفاهم الجاري مع سلطنة عمان بشأن مسار جديد لا يعني فتح مضيق هرمز أو إغلاقه، وإنما يتعلق بآلية لتنظيم حركة الملاحة، في ظل التطورات التي تشهدها المنطقة.