لا مصافحة ولا صورة تذكارية.. إيران تدخل مفاوضات جنيف بورقة هرمز (فيديو)

شفق نيوز- جنيف

استهلت إيران محادثاتها مع الولايات المتحدة في سويسرا، يوم الأحد، برفض مصافحة أعضاء الوفد الأميركي أو التقاط صورة مشتركة معهم، بالتزامن مع تمسكها بموقفها بشأن مضيق هرمز وربط إعادة فتحه بوقف الهجمات الإسرائيلية في لبنان.

ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية عن مصدر مقرب من الفريق المفاوض الإيراني قوله، إن الوفد الأميركي ومنظمي المفاوضات أعدوا لترتيب مشهد مصافحة وصورة جماعية بين الوفدين في مستهل الاجتماع متعدد الأطراف.

وأضاف المصدر أن الوفد الإيراني رفض المشاركة في هذه المراسم، ما دفع الوفد الأميركي إلى التقاط الصور من دون مشاركة الجانب الإيراني، قبل دخول الوفد الإيراني إلى قاعة الاجتماعات.

وفي ملف مضيق هرمز، أكد المصدر أن المضيق "لن يُفتح من دون كبح جماح إسرائيل في لبنان"، في إشارة إلى استمرار ربط طهران بين تنفيذ التفاهمات الإقليمية ووقف التصعيد على الساحة اللبنانية.

وتزامن ذلك مع تأكيد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن المواقف الغربية شهدت تغيراً خلال الفترة الأخيرة، مشدداً على أن بلاده لن تتراجع عن حقها في تخصيب اليورانيوم.

في المقابل، رد الرئيس الأميركي دونالد ترمب على تصريحات بزشكيان قائلاً إن على الرئيس الإيراني "أن ينتبه لكلامه"، محذراً من عواقب استمرار هذا الموقف.

وانطلقت، الأحد، في سويسرا مفاوضات مباشرة بين الوفدين الأميركي والإيراني، برئاسة نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس ورئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، وبمشاركة وسطاء من قطر وباكستان.

وبحسب التلفزيون الرسمي الإيراني، تركز المفاوضات على تنفيذ بنود مذكرة التفاهم الأخيرة، وفي مقدمتها تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان والإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، وسط ترقب لنتائج أولى جولات الحوار بين الجانبين.