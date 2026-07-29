لائحة اتهام ضد عسكري إسرائيلي سابق في "وحدة سرية" بتهمة التخابر مع إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت هيئة البث الإسرائيلية، يوم الأربعاء، بتقديم النيابة العامة الإسرائيلية لائحة اتهام ضد مواطن خدم في وحدة سرية بتهمة التخابر مع إيران.

وذكرت هيئة البث أن تحقيقاً مشتركاً أجراه المقدم أرازيم في وحدة مالماب التابعة لوزارة الأمن الإسرائيلية وجهاز الأمن العام والذي خلص إلى أن "المتهم كان على اتصال مباشر بشخص عرّف نفسه بأنه عميل استخباراتي إيراني. وفي إطار هذا الاتصال، طلب العميل الإيراني من المتهم في مرحلة ما المساعدة في تجنيد جندي آخر بهدف تعزيز التواصل والنشاط ضد العناصر المعادية".

وفي أعقاب كشف القضية، عاد الشاباك والجيش الإسرائيلي وشرطة إسرائيل بتحذير الإسرائيليين "من إقامة أي علاقة مع جهات أجنبية من دول معادية أو جهات غير معروفة".