آلاف الإسرائيليين يتظاهرون في تل أبيب ضد حكومة نتنياهو وسياسات الاستيطان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء السبت، في ساحة المسرح وسط تل أبيب للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة ووقف السياسات المتطرفة، بمشاركة أنصار التيار اليساري المعارض لسياسات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية.

ورفع المتظاهرون لافتات تندد بسياسات الحكومة، وطالبوا باتباع سياسة سلمية في المنطقة، وحماية القيم الديمقراطية، ووقف بناء المستوطنات اليهودية في الأراضي الفلسطينية وضم الضفة الغربية.

وطالب النشطاء، من بين أمور أخرى، بالإفراج عن 180 مراهقاً فلسطينياً من السجون الإسرائيلية، والذين يُزعم أنهم محتجزون دون محاكمة أو تحقيق.

كما شددوا على ضرورة تشكيل لجنة تحقيق حكومية مستقلة للتحقيق في الفشل الأمني الذي أدى إلى هجوم حركة حماس الفلسطينية في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، والذي أغرق إسرائيل في صراعات عسكرية مستمرة في المنطقة.

وتم التنسيق للمظاهرة مسبقاً مع السلطات، حيث انتشرت قوات الشرطة في الموقع دون تدخل أو إخلال بالنظام العام. وتجري فعاليات مماثلة مناهضة للحكومة أيضاً في مدن كبرى أخرى، بما في ذلك القدس وحيفا.

وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد اعتمد في كانون الأول/ ديسمبر 2016 القرار رقم 2334 الذي يطالب بوقف النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، إلا أن إسرائيل رفضت تنفيذ أحكام هذه الوثيقة.

وفي 8 شباط/ فبراير من هذا العام، أقرت قيادة إسرائيل تدابير لتوسيع السيطرة على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، بما في ذلك إلغاء حظر بيع الأراضي للمستوطنين الإسرائيليين.