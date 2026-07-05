كيم جونغ أون يشرف على تجربة صاروخ كروز استراتيجي

شفق نيوز - بيونغ يانغ

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأحد، بأن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أشرف على تجربة إطلاق صاروخ كروز استراتيجي، وتابع تقييم أنظمة مضادة للسفن والغواصات والدفاع الجوي على متن المدمرة البحرية "كانغ كون".

وقالت الوكالة إن الاختبارات أُجريت يوم الجمعة الماضي في إطار قياس الكفاءة القتالية للسفينة الحربية حديثة البناء؛ وشملت فحص قدرات رصد الأهداف، ومعالجة البيانات، وأنظمة القوة النارية المتكاملة، فضلاً عن المدافع البحرية والآلية ومعدات الحرب الإلكترونية.

ووفقاً للتقرير، اطلع كيم على برنامج اختبار أسلحة السفينة قبل متابعة إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي والتدريبات الأخرى المعنية.

وذكرت الوكالة أن كيم أشاد بأحدث الطفرات في مجال تطوير الأسلحة، داعياً إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز قدرات الردع الحربي والجاهزية القتالية لبلاده. كما أمر المسؤولين بإكمال التجارب الخاصة بالمدمرة "كانغ كون" وإدخالها الخدمة البحرية في غضون شهرين.

وكانت كوريا الشمالية قد أدخلت، أواخر الشهر الماضي، المدمرة "تشوي هيون" (التي تزن 5 آلاف طن) إلى الخدمة، وأعلنت عن خطط لنشر "كانغ كون" — وهي سفينة من الفئة نفسها — ضمن حملة موسعة لتحديث الأسطول البحري.

ودعا كيم إلى بناء سفينتين حربيتين من هذه الفئة سنوياً على مدى السنوات الخمس المقبلة، كما حدد خططاً مستندة إلى بناء سفن حربية أكبر حجماً تصل زنتها إلى 10 آلاف طن.