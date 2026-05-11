كوريا غاضبة وتبحث عن مهاجم سفينتها في هرمز

شفق نيوز- سيؤول

نددت الرئاسة الكورية الجنوبية، يوم الاثنين، بـ"الهجوم" الذي استهدف سفينة الشحن "نامو" قرب مضيق هرمز، مؤكدة عزمها الرد على الجهة المعتدية بعد تحديد هويتها.

وقالت الرئاسة الكورية الجنوبية في بيان، إنها تعمل على التحقق من وجود حطام لأجسام متطايرة يُعتقد أنها شاركت في الهجوم على الناقلة "نامو" قرب مضيق هرمز.

وأعلنت كوريا الجنوبية، الأسبوع الماضي، تعرض سفينة تابعة لها لهجوم جوي وأخرى للاصطدام بجسم مجهول في مضيق هرمز، في حادثين منفصلين كلاهما وقع في 4 أيار/ مايو 2026.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بارك إيل، خلال مؤتمر صحفي، إن "السفينة "إتش إم إم نامو" تعرضت في 4 أيار/ مايو الجاري لهجوم نفذته طائرتان مجهولتان بفارق زمني يقارب دقيقة واحدة"، مشيراً إلى أن الهجوم تسبب باشتعال النيران في السفينة، بحسب "فرانس برس".

ولم يحدد نوع الطائرتين اللتين نفذتا الهجوم، موضحاً أنهما "ظهرتا في تسجيلات كاميرات المراقبة، إلا أن هناك صعوبة في تحديد نوعهما بدقة، ومكان انطلاقهما، وحجمهما الفعلي".