كشف تفاصيل مباحثات قائد الجيش الباكستاني في طهران

شفق نيوز- طهران

كشفت وزارة الخارجية الإيرانية، يوم السبت، تفاصيل محادثات أجراها الوزير عباس عراقجي مع قائد الجيش الباكستاني، المشير عاصم منير، مؤكدة استمرارها حتى وقت متأخر من فجر اليوم.

وذكرت الخارجية الإيرانية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن

عراقجي وقائد جيش باكستان بحثا الجهود والمبادرات الدبلوماسية لمنع التصعيد وإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وأضافت أن "عراقجي ومنير ناقشا سبل تعزيز السلام والاستقرار والأمن في منطقة غرب آسيا".

وتخوض باكستان، التي تتوسط من أجل التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، "محاولة أخيرة" في سبيل إنهاء الحرب بين البلدين وبدء مفاوضات بشأن اتفاق أوسع.

واستقبلت العاصمة الإيرانية طهران، الجمعة، المشير عاصم منير قائد الجيش الباكستاني، في إطار جهود جهود دبلوماسية مكثفة تقودها بلاده، في ظل التصعيد والتهديد المتبادل بين البلدين المتصارعين.

ويُعدّ منير الوسيط الرئيسي بين الولايات المتحدة وإيران منذ بدء الحرب، وقد يُشير وجوده في طهران، بعد أيام من محادثات على مستوى أدنى إلى "محاولة أخيرة" من باكستان للتوصل إلى اتفاق، بحسب موقع "أكسيوس".