"أكسيوس": إيران وأميركا أجرتا محادثات في قطر خلال اليومين الماضيين

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الأربعاء، أن مسؤولين إيرانيين وأميركيين أجروا محادثات متوازية مع وسطاء قطريين في الدوحة خلال اليومين الماضيين، مبيناً أن قطر حاولت ترتيب اجتماع ثلاثي مع طهران وواشنطن لإجراء مفاوضات مباشرة بشأن القضايا العالقة في الاتفاق، لكن الجانب الإيراني رفض ذلك، بحسب ما نقله عن مصدر إقليمي.

كما نقل موقع "فوكس نيوز" الأميركي عن مسؤول رفيع في الإدارة الأميركية قوله، إن مفاوضات السلام بين الولايات المتحدة وإيران استمرت اليوم الأربعاء رغم تلويح الرئيس الأميركي دونالد ترمب بشن هجمات جديدة على طهران.

وقال المسؤول الذي لم يكشف عن اسمه: "المفاوضات لا تزال جارية"، مضيفاً أن واشنطن "ستواصل ممارسة أقصى الضغوط للتوصل إلى اتفاق" مع طهران.

وكان مسؤول مطلع كشف في وقت سابق اليوم، أن مفاوضين قطريين سافروا إلى طهران، صباح اليوم الأربعاء، في محاولة لإبرام اتفاق نهائي وسد الثغرات، وذلك بعد الضربات الأميركية على مواقع عدة في جنوب إيران، والرد الإيراني.

كما أشار إلى أن تلك الزيارة تمت بعد مشاورات مع الولايات المتحدة، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" للأنباء.

من جانبه، توعد الرئيس دونالد ترمب، الأربعاء، إيران بهجمات جديدة وشديدة، متهماً طهران بـ"الاستخفاف بعقولنا" في المباحثات الهادفة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط.

وأضاف في تصريحات للصحافيين من البيت الأبيض، أن واشنطن "ستوجه ضربات قوية مجدداً اليوم، كما فعلنا بالأمس".

كما أوضح أن بلاده تريد "اتفاقاً حقيقياً وفعّالاً"، مشدداً على أن "إيران وافقت على عدم امتلاك النووي والآن عليهم التوقيع".

يشار إلى أن الولايات المتحدة، كانت شنت مساء أمس الثلاثاء، غارات على مواقع عدة في الجنوب الإيراني، إثر تأكيد الرئيس الأميركي أن طهران أسقطت طائرة هليكوبتر أميركية من طراز "أباتشي" في مضيق هرمز، ما زاد من الشكوك التي تكتنف آفاق السلام بين البلدين.

فيما ردت القوات الإيرانية عبر إطلاق صواريخ ومسيرات نحو قواعد أميركية في الكويت والبحرين والأردن، أفيد عن إسقاطها واعتراضها كلها.

كما جرت مواجهات متبادلة أيضاً بين إسرائيل وإيران، مساء الأحد الماضي وحتى صباح الاثنين، قبل أن يعلن الجانبان وقف الهجمات إثر حث ترمب الطرفين على التهدئة.

بينما شكل هذا التصعيد مزيداً من التعقيد لمساعي التوصل لاتفاق بين واشنطن وطهران ينهي الحرب التي تفجرت في 28 شباط/ فبراير 2026 رغم تكرار الرئيس الأميركي عشرات المرات خلال الفترة الماضية قرب التوصل لتوافق.