أكسيوس: وسطاء يبحثون تقديم موعد توقيع الاتفاق بين واشنطن وطهران

شفق نيوز- واشنطن

كشف موقع "أكسيوس"، يوم الأربعاء، أن الاجتماع الأميركي الإيراني قائم يوم الجمعة، فيما أشار إلى أن وسطاء يبحثون تقديم موعده.

وقال أكسيوس في خبر له: الهدف من مساعي تقديم توقيع الاتفاق مع إيران هو فتح مضيق هرمز.

وأضاف أن: وسطاء يبحثون تقديم موعد توقيع الاتفاق الأميركي الإيراني، رغم أنه قائم في موعده يوم الجمعة، بسويسرا.

وكانت وكالة إرنا الإيرانية، نفت، قبل قليل، الأخبار المتداولة حول إلغاء سفر الوفد الإيراني المفاوض إلى سويسرا.

ونقلت "إرنا" عن مصدر قوله إن "الجهات المعنية باتخاذ القرار بإيران، ما تزال تدرس آلية إضفاء صفة رسمية على مذكرة التفاهم".

وأضاف المصدر، أنه "لم يطرأ تغيير على برنامج مفاوضات سويسرا ولا صحة للأخبار المتداولة بشأن إلغاء سفر وفد إيران".