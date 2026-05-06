أكسيوس: واشنطن وطهران تقتربان من اتفاق لإنهاء الحرب

شفق نيوز- واشنطن

أفاد مسؤولون أميركيون، يوم الأربعاء، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

وذكر موقع "أكسيوس"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، أن "الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران بشأن عدة نقاط رئيسية خلال 48 ساعة".

وأشار المسؤولون إلى أن "الاتفاق يشمل تعليق طهران تخصيب اليورانيوم ورفع واشنطن العقوبات والإفراج عن أموال إيران، كما سيشمل رفع كلا الطرفين للقيود المفروضة على العبور عبر مضيق هرمز".

وعلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، مشروع الحرية، وهو تحرك عسكري يهدف لحماية السفن في مضيق هرمز، مشيراً إلى تقدم في المفاوضات مع إيران وإلى طلب من باكستان ودول أخرى.