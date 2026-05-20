"أكسيوس": نتنياهو غاضب بعد اتصال هاتفي مع ترمب بخصوص إيران

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، كان غاضباً بعد إنهاء مكالمة هاتفية مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بخصوص التفاوض مع إيران.

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن "نتنياهو كان في حالة غضب عقب نهاية مكالمته مع ترمب".

وأضاف المصدر أن "ترمب ونتنياهو ناقشا في مكالمة صعبة، جهدا جديدا للتوصل إلى اتفاق مع إيران".

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد أكد في وقت سابق من اليوم الأربعاء، أن المفاوضات مع إيران في "المراحل النهائية"، متوعداً في الوقت نفسه طهران بـ"أمور قاسية" في حال عدم التوصل إلى اتفاق.

وذكر ترمب في تصريحات تابعتها وكالة شفق نيوز: "نحن في المراحل النهائية من المفاوضات مع إيران وسنرى ما سيحدث"، مضيفاً "إما أن نتوصل إلى اتفاق أو سنقوم بأمور قاسية ونأمل ألا يحدث ذلك".

في المقابل، قال رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، الذي رأس وفد بلاده في المفاوضات التي استضافتها إسلام آباد، الشهر الماضي، إن "التحركات الواضحة والخفية للعدو، تُظهر أنهم يسعون إلى جولة جديدة من الحرب"، في إشارة إلى الولايات المتحدة وإسرائيل.

وكانت إيران، قد قدمت، قبل أيام، عبر الوسيط الباكستاني، مقترحاً جديداً في المفاوضات، في حين قال ترمب إنه أصدر تعليمات للجيش الأميركي بعدم تنفيذ الهجوم الذي كان مقرراً أمس الثلاثاء، لكنه شدد في الوقت نفسه على الاستعداد لشن "هجوم شامل واسع النطاق" على إيران في أي لحظة إذا لم يتم التوصل إلى "اتفاق مقبول".

وفي ظل الضغوط التي يواجهها للتوصل إلى تسوية تفضي إلى إعادة فتح مضيق هرمز، أعرب الرئيس الأميركي في وقت سابق عن أمله في أن يكون إنهاء الحرب عبر اتفاق "أمراً قريب المنال".