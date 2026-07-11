أكسيوس: قطر تشارك في محادثات إيران وعُمان بشأن مضيق هرمز

شفق نيوز- متابعة

أفاد موقع "أكسيوس"، يوم السبت، بأن مسؤولين قطريين يشاركون في المحادثات بين إيران وسلطنة عُمان في مسقط بشأن مضيق هرمز.

ونقل أكسيوس عن دبلوماسي مطلع، إن الأطراف تناقش بياناً محتملاً بشأن الفتح الكامل للجزيرة الوسطى في مضيق هرمز (الذي يقع ضمن المياه الدولية) أمام حركة الملاحة البحرية الكاملة والحرة.

ويشكل هذا المضيق الاستراتيجي الواقع في المياه الإيرانية والعُمانية، إحدى أبرز النقاط الخلافية بين واشنطن وطهران.

ومع أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار تكفل حق "المرور العابر الذي لا يجوز أن يعاق" في المضائق المستخدمة للملاحة الدولية، كهرمز الذي كانت تمر من خلاله نسبة 20‎% من تجارة العالم من المحروقات، ترفض إيران كليا العودة إلى ما كان عليه الوضع قبل الحرب، عندما كان العبور في المضيق يحصل من دون أي مقابل.