"أكسيوس": قائد "سنتكوم" أوصى ترمب بتعليق قصف إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الأحد، بأن قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، براد كوبر، أوصى بوقف حملة القصف على إيران، وخاصة حول مضيق هرمز لأنها "بلغت أقصى حدود فعاليتها".

ونقل الموقع الأميركي عن مصادر القول إن توصية قائد القيادة المركزية ومستشارين آخرين أثرت على قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق الضربات الأميركية على إيران

وبحسب المصادر، أبلغ كوبر وزارة الحرب الأميركية (البنتاغون) والبيت الأبيض بأن ضرب إيران على مدى أسبوعين أضعف قدرتها إلى حد كبير على مهاجمة السفن، مؤكداً أن معظم الأهداف المحددة للقصف قد تم قصفها بالفعل.

وفي وقت سابق من اليوم، قال السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، في مقابلة على شبكة "إن بي سي"، إن الرئيس ترمب "يبقي جميع الخيارات مطروحة"، لكنه في الوقت ذاته "يمنح المفاوضات مع إيران مساحة للتحرك"، مؤكداً أن الاتصالات بين واشنطن وطهران "مستمرة على جميع المستويات".