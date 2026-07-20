"أكسيوس": غدا يبدأ انسحاب إسرائيل "التجريبي" من مناطق جنوبي لبنان

شفق نيوز- بيروت

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الاثنين، بتحديد موعد انسحاب القوات الإسرائيلية، من جنوبي لبنان.

ونقل أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التجريبية في جنوب لبنان سيتم يوم غد الثلاثاء.

بدورها، أفادت وسائل إعلام عربية، نقلاً عن مصادر، بأن الجانب اللبناني سيقترح أن تضم المناطق التجريبية الجديدة زوطر الشرقية وأرنون بما فيها قلعة الشقيف وكفرتبنيت ويحمر إضافة لاقتراح انسحاب إسرائيل من البياضة إلى الناقورة في القطاع الغربي.

وذكرت "سكاي نيوز" أن محادثات مرتقبة سيتم عقدها الخميس المقبل يشارك فيها قائد القيادة الوسطى الأميركية لتحديد المناطق التجريبية الجديدة في لبنان.

وأضافت أن المباحثات سيتم خلالها العمل على استحصال إشارات قضائية لدخول الجيش اللبناني لتفتيش الممتلكات الخاصة في المناطق التجريبية جنوبي لبنان.

وكانت واشنطن، قد وعدت لبنان، بانسحاب إسرائيلي كامل من الأراضي اللبنانية، كخطوة أولى، من دون ربطه باستكمال نزع سلاح حزب الله اللبناني.

ولا يحدّد الاتفاق الإطاري جدولاً زمنياً للانسحاب، في حين تكرر إسرائيل على لسان مسؤولين فيها أن قواتها لن تنسحب من منطقة أمنية بعمق عشرة كيلومترات من حدودها إلا بعد نزع سلاح حزب الله.