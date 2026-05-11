أكسيوس: ترمب يميل لعمل عسكري ضد إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، يوم الاثنين، بأن الرئيس دونالد ترمب سيجتمع مع فريقه للأمن القومي مساء اليوم، لمناقشة ملف إيران، مؤكداً ان ترمب يميل بعمل عسكري ضد إيران.

وذكر موقع "أكسيوس"، أن ترمب يفكر فعليا في استئناف "مشروع الحرية" بمضيق هرمز ويبحث خيار ضرب 25% من الأهداف التي لم تستهدف بعد في إيران.

وأضاف ان ترمب يعتبر أن أي تدخل عسكري لاستخراج النووي الإيراني المخصب عملية" شديدة الخطورة".

‏وأشار الموقع الأميركي، إلى ان إسرائيل تريد من ترمب إرسال قوات خاصة لاستخراج مخزون إيران من اليورانيوم المخصب.

وأكد ترمب، في وقت سابق من اليوم الاثنين، أن وقف إطلاق النار "ضعيف".

وقال ترمب في كلمة له: الإيرانيون قدموا العديد من الوثائق ثم تراجعوا عنها، ولا أحد يريد أن يكون رئيسا في إيران.

وأضاف أن: التوصل لاتفاق مع إيران ممكن"، مبينا أن "إيران أطلقت أكثر من 100 صاروخ بعيد المدى.

وتابع: لا يمكن للإيرانيين الحصول على سلاح نووي لأنهم سيستخدمونه بعد ساعة من الحصول عليه.

وأشار إلى أن وقف إطلاق النار مع إيران ضعيف للغاية، فهي تتفق مع واشنطن وتتراجع.