"أكسيوس": ترمب يدرس توسيع الضربات على إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري، يوم الجمعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد يأمر بتصعيد الضربات على إيران في الأيام المقبلة.

وأضاف الموقع نقلاً عن مسؤولين أميركيين وإسرائيليين، إن "ترمب يبدو مستعداً لتصعيد الحرب مع إيران لكنه لم يتخذ القرار بعد".

وأشار إلى أن "الولايات المتحدة ترسل عشرات طائرات التزود بالوقود الإضافية إلى إسرائيل استعداداً لاحتمال توسيع الحرب مع إيران".

وكانت الولايات المتحدة قد وسّعت حملة ضرباتها الجوية ضد إيران في وقت مبكر من فجر الجمعة بقصف مزيد من الجسور بشكل متزايد، وهو جزء من تهديدات الرئيس دونالد ترمب بالبدء في ضرب البنية التحتية للضغط على طهران لتخفيف سيطرتها على مضيق هرمز.

وفي خطاب وجهه إلى الجمهور الأميركي، أصر ترمب على أن الحرب تسير بشكل جيد، وقال: "إننا نفوز بشكل كبير كذلك في إيران، وسوف ترون ثمار هذا الجهد في وقت قريب جداً جداً".

وجاء هذا التصعيد بعد انهيار مذكرة التفاهم التي كانت قد أوقفت القتال مؤقتاً بين واشنطن وطهران، في وقت تتبادل فيه الدولتان الضربات العسكرية والتهديدات منذ الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع رقعة المواجهة في المنطقة.