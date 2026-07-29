"أكسيوس": ترمب ونتنياهو بحثا 3 خيارات للتعامل مع إيران

شفق نيوز- واشنطن

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الأربعاء، بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بحث مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب خلال اجتماعهما في البيت الأبيض، ثلاثة خيارات للتعامل مع إيران، تشمل التوصل إلى اتفاق مع طهران، أو مواصلة الحصار البحري وزيادة الضغوط الاقتصادية، أو استئناف وتكثيف الضربات العسكرية.

وبحسب مسؤول إسرائيلي نقل عنه الموقع، فإن نتنياهو أبدى شكوكاً بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق مع إيران، في وقت يواصل فيه مبعوثا ترمب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر المفاوضات مع الجانب الإيراني، فيما تظل الخلافات قائمة.

وأضاف المسؤول أن الملف الإيراني كان محور المحادثات التي استمرت 90 دقيقة بين نتنياهو وترمب أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أن نتنياهو ينتظر قرار ترمب بشأن الخطوات المقبلة تجاه إيران، لكنه أوضح له أن أي هجوم إيراني على إسرائيل سيقابل برد إسرائيلي "فوري وقوي".

وبين أن النقاش تناول أيضاً زيادة الضغط الاقتصادي على إيران عبر وسائل "عسكرية وغير عسكرية"، بما في ذلك احتمال استمرار الحصار بهدف الضغط على الاقتصاد الإيراني.

وأشار إلى أن نتنياهو أبلغ ترمب بأن النظام الإيراني يحاول استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط لإجبار الولايات المتحدة على تقديم تنازلات، مضيفاً أن القيادة الإيرانية تواجه انقسامات بين من يخشون الانهيار الاقتصادي ومن يرون إمكانية مواصلة المواجهة ما داموا يحتفظون بالأسلحة وقاعدة الدعم للنظام.

ولفت المسؤول إلى أن ترمب أعرب خلال اللقاء عن مخاوفه من تأثير الحرب على أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي، فيما قال إن إيران تواجه مشكلات في إمدادات الوقود ونقص الديزل واحتجاجات محدودة بسبب الأوضاع الاقتصادية.