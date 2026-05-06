أكسيوس: ترمب قد يتجه لعمل عسكري ضد إيران بعد زيارته للصين

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، يوم الأربعاء، بأن الولايات المتحدة تتوقع رداً من طهران خلال 24 إلى 48 ساعة القادمة، بحسب ما نقله عن مسؤولين أميركيين.

وأضاف المسؤولون، أن "الرئيس دونالد ترمب قد يعيد النظر بإصدار أوامر بعمل عسكري ما لم يتم التوصل لاتفاق مع نهاية زيارته للصين".

وتابعوا أن "البيت الأبيض يسعى لتحقيق انفراجة دبلوماسية بحلول نهاية زيارة ترمب للصين يوم الجمعة المقبل".

وأشاروا إلى أن "التواصل مع إيران بطيء لأن كل رسالة يجب أن تمر عبر المرشد الذي يختبئ لأسباب أمنية".

وكان ترمب قد أعلن الأربعاء، أن "محادثات جيدة للغاية" جرت مع إيران خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، ومن الوارد جداً أن نتوصل إلى اتفاق، و"أعتقد أننا قد انتصرنا في إيران".

وأفادت وسائل إعلام أميركية، بأن المفاوضات الأميركية - الإيرانية قد تستأنف الأسبوع المقبل في إسلام آباد، تزامناً مع تأكيد الخارجية الإيرانية باستمرار تبادل الرسائل عبر الوسيط الباكستاني.

وكان مسؤولون أميركيون أفادوا، بأن واشنطن وطهران تقتربان من التوصل إلى اتفاق على مذكرة من صفحة واحدة لإنهاء الحرب.

في المقابل نفت مصادر إيرانية مطلعة، مساء الأربعاء، ما تداولته تقارير إعلامية غربية حول قرب التوصل إلى تفاهم مكتوب بين طهران وواشنطن لإنهاء الحرب في المنطقة، واصفة تلك الأنباء بأنها "تفتقر إلى مستندات واقعية" وتهدف للتأثير على أسواق الطاقة.