"أكسيوس": المفاوضات مرهقة وترمب طرح توجيه ضربة أخيرة لإنهاء الحرب

أفاد موقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي، مساء اليوم الجمعة، بأن المفاوضات مع إيران "مرهقة للغاية" ولم تسفر عن تقدم كبير حتى الآن، مشيراً إلى أن الرئيس دونالد ترمب محبط وطرح تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب.

وذكر الموقع نقلاً عن مسؤول أميركي قوله إن "المفاوضات مرهقة للغاية والمسودات تنتقل ذهاباً وإياباً يومياً دون إحراز تقدم كبير".

كما نقل عن مصدر مقرب من ترمب قوله إن "الرئيس الأميركي شعر بإحباط متزايد خلال الأيام القليلة الماضية"، كاشفاً أن "الرئيس طرح احتمال تنفيذ عملية عسكرية كبرى أخيرة وإعلان النصر وإنهاء الحرب".

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، أن زيارة رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير لا تعني التوصل لمرحلة حاسمة في المفاوضات مع الولايات المتحدة.

وقال بقائي في بيان له: وضع مضيق هرمز وما تصفه واشنطن بالحصار البحري علينا يجب أن يخضعا أيضاً للنقاش.

وأضاف: ليس مقرراً حالياً مناقشة التفاصيل المتعلقة بالملف النووي، ونركز على إنهاء الحرب في جميع الجبهات بما في ذلك لبنان.

وتابع بقائي، أن زيارة قائد جيش باكستان لا تعني بالضرورة أننا وصلنا لمرحلة حاسمة في المفاوضات، فالخلافات مع واشنطن كبيرة خاصة بعد الجرائم المرتكبة في الأشهر الماضية.

ووصل مساء اليوم، رئيس أركان الجيش الباكستاني عاصم منير، إلى طهران، ضمن سلسلة المفاوضات بين طهران وواشنطن، حيث تلعب باكستان دور الوسيط.

كما أفاد مصدر مطلع لوكالة "رويترز"، الجمعة، بأن فريق تفاوض قطرياً وصل إلى طهران اليوم بالتنسيق مع الولايات المتحدة الأميركية، للمساعدة في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب مع إيران وحل القضايا العالقة.

ولا يزال وقف إطلاق النار الهش قائماً في الحرب التي بدأت بضربات جوية أميركية إسرائيلية على إيران في 28 شباط/ فبراير 2026، دون تحقيق أي تقدم كبير، مع تعثر المفاوضات وسط حصار أميركي للموانئ الإيرانية وإبقاء طهران مضيق هرمز في حكم المغلق.