إسرائيل ولبنان تتوصلان إلى اتفاق إطاري لترسيم الحدود والانسحاب التدريجي

من جولة مفاوضات سابقة في واشنطن - 14 نيسان 2026

شفق نيوز- واشنطن

توصل وفدا التفاوض الإسرائيلي واللبناني في واشنطن، مساء الجمعة، إلى اتفاق إطاري وملحق أمني بين الطرفين.

وانضم وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إلى المفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية في واشنطن.

وبحسب تقارير إخبارية، فإن التوقيع على الاتفاق سيتم اليوم بعد إبلاغ جميع الأطراف موافقتها على مضمون إعلان النوايا بحضور روبيو.

وأشارت إلى أن الطرفين اتفقا على نص إطار العمل المشترك بين لبنان وإسرائيل، وسيتم الانسحاب من المنطقتين النموذجيتين وفق جدول زمني متسلسل تمهيداً لانسحاب إسرائيلي كامل لاحقاً.

ويأتي ذلك بعد 3 أيام من مفاوضات عُقدت في إطار متابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، وسط خلافات بشأن المناطق التي سيشملها الانسحاب الإسرائيلي.