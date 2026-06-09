"أكساد" والبيئة السورية.. تعاون إقليمي لتعزيز برامج مكافحة التصحر والتكيف المناخي

شفق نيوز- دمشق

أكد مدير إدارة الأراضي في المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة (أكساد) أحمد السيد أحمد، يوم الثلاثاء، على أهمية تعزيز التعاون والتكامل العلمي والبحثي بين المؤسسات الحكومية والمنظمات الإقليمية والدولية لمواجهة التحديات البيئية المناخية، منطلقا بذلك من سوريا كنموذج ناجح للتعاون.

وقال أحمد في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "الشراكة القائمة بين أكساد ووزارة البيئة السورية تمثل نموذجاً ناجحاً للتعاون المثمر في مجالات مكافحة التصحر والحفاظ على التنوع الحيوي"، معرباً عن تقديره لـ"الجهود المبذولة في مجال التوسع الزراعي وزراعة الأشجار الملائمة للبيئات الجافة وشبه الجافة، مثل النخيل وغيرها من الأنواع النباتية القادرة على التكيف مع الظروف المناخية المتغيرة".

وأشار إلى أن "التنسيق المستمر بين أكساد ووزارة البيئة السورية أسهم في تحقيق العديد من الإنجازات"، مؤكداً أن "العلاقة بين الجانبين تعد شراكة استراتيجية طويلة الأمد تهدف إلى خدمة قضايا البيئة والتنمية المستدامة في سوريا والوطن العربي".

وأوضح أن" أكساد، باعتبارها الذراع الزراعية لجامعة الدول العربية، تعمل على تنفيذ العديد من المشاريع البيئية والتنموية في مختلف الدول العربية"، لافتاً إلى أن سوريا تحظى بحضور بارز ضمن برامج المنظمة ومشروعاتها".

مشروع جبل البشري

واستعرض الدكتور أحمد أبرز التجارب الناجحة التي نفذتها أكساد في سوريا، وفي مقدمتها مشروع إعادة تأهيل منطقة جبل البشري، الذي يعد من المشاريع الرائدة في مجال مكافحة التصحر والحد من تأثير العواصف الغبارية وزحف الكثبان الرملية.

وبيّن أن "المشروع تضمن تنفيذ برامج متكاملة لإعادة تأهيل التربة المتدهورة، وزراعة النباتات الرعوية، وتنفيذ تقنيات حصاد المياه، بما يسهم في استعادة التوازن البيئي وتحسين الظروف المعيشية للسكان المحليين".

زراعة 217 ألف شتلة

وفي إطار المشاريع الحالية، أشار أحمد إلى "الجهود التي تنفذها أكساد في منطقة البطنيات بريف دمشق، حيث تعمل فرق المنظمة على تنفيذ مشاريع حصاد المياه من خلال إنشاء الجابيونات و السدات الترابية بهدف الاستفادة من مياه الأمطار والحفاظ على كل نقطة مياه يمكن توظيفها في دعم الغطاء النباتي".

وأضاف أن "المنظمة تمكنت حتى الآن من زراعة نحو 217 ألف شتلة رعوية في المنطقة ضمن برامج إعادة التأهيل البيئي والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يسهم في تعزيز الاستقرار البيئي وتحسين الموارد الطبيعية".

خطة دير الزور

كما كشف أحمد عن "تنفيذ أكساد دراسة تنموية متكاملة لصالح محافظة دير الزور تشمل مساحة تقدر بنحو 200 ألف هكتار، وتهدف إلى وضع رؤية شاملة للتنمية المستدامة في المنطقة".

وأوضح أن "الدراسة تضمنت إعداد خرائط متخصصة لتحديد الاستخدامات المثلى للأراضي، وتحديد المحاصيل الزراعية المناسبة، ومواقع مشاريع الإنتاج الحيواني، بالإضافة إلى تقييم الأراضي الصالحة وغير الصالحة للزراعة".

وأشار إلى أن "الدراسة شملت إعداد مخططات تفصيلية لـ26 محصولاً زراعياً، بما يساهم في رفع الإنتاجية الزراعية وخفض التكاليف وتحقيق أفضل استثمار للموارد المتاحة".

وأكد في ختام حديثه أن "أكساد تواصل دعم جهود التنمية الزراعية والبيئية في سوريا من خلال خبراتها الفنية والعلمية ومحطاتها البحثية، ومن بينها محطة المريعية في دير الزور، التي تمثل مركزاً علمياً مهماً لخدمة المزارعين ودعم التنمية المستدامة في المنطقة".