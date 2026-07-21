كرمانشاه.. هزة أرضية بقوة 3.3 درجات تضرب مدينة مجاورة للعراق

شفق نيوز- طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل هزة أرضية بقوة 3.3 درجات على مقياس ريختر ضربت محافظة كرمانشاه الواقعة غربي البلاد بالقرب من الحدود العراقية، دون أن تسفر عن وقوع خسائر بشرية أو مادية حتى اللحظة.

ونقلت وكالة "فارس" الإيرانية في خبر ترجمته وكالة شفق نيوز، عن المركز الوطني لرصد الزلازل التابع لجامعة طهران أن الهزة وقعت عند الساعة 20:02 بالتوقيت المحلي، وكان مركزها على عمق 10 كيلومترات تحت سطح الأرض، بالقرب من بلدة "تازه أباد".

وأوضحت البيانات الجيوفيزيائية أن مركز الهزة يبعد نحو 22 كيلومتراً عن بلدة تازه أباد، و82 كيلومتراً غربي مدينة كرمانشاه (مركز المحافظة)، فيما شعر بها سكان بعض المناطق المجاورة مثل "غهواره" و"كرند".

ولم تصدر فرق الدفاع المدني أو المراجع المختصة أي تقارير يفيد بوقوع أضرار في التأسيسات أو الممتلكات.

وتشهد إيران نشاطاً زلزالياً متكرراً لوقوعها فوق خطوط فوالق أرضية رئيسية، حيث تعرضت محافظة كرمانشاه في السنوات الماضية لعدة هزات متباينة الشدة، كان أبرزها زلزال عام 2017 المدمر.