كاتس يوجه الجيش الإسرائيلي بالاستعداد لشن هجوم على إيران

شفق نيوز- الشرق الأوسط

وجه وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، يوم الخميس، الجيش بالاستعداد لشن هجوم مستقل على إيران متى ما دعت الحاجة.

وأضاف كاتس في اجتماع لتقييم للوضع بعد مرور ألف يوم على الحرب، بمشاركة رئيس الأركان الفريق إيال زمير، أن "83% من الأنفاق في منطقة الخط الأصفر في قطاع غزة قد دُمّرت".

وقال: "في الألف يوم الماضية، غيّرت إسرائيل وجه الشرق الأوسط. حيث ضربنا إيران، وأحبطنا البرنامج النووي الإيراني، وأزلنا خطر الإبادة عن إسرائيل، ونفذنا اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي ومعظم القيادة الإيرانية، وألحقنا ضرراً بالغاً بقدراتها الاستراتيجية."

وتابع: "لقد قضينا على قيادة حماس بأكملها التي شاركت في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، وعلى حسن نصر الله وقيادة حزب الله، ودمرنا جيش الأسد في سوريا، ومعظم قيادة الحوثيين في اليمن، وألحقنا أضراراً بالغة بجميع الأسلحة التي سعت إلى محاصرة إسرائيل بحلقة من النار".

وأكد أن "الجيش الإسرائيلي موجود حالياً في المناطق الأمنية في غزة ولبنان وسوريا، ولن ينسحب منها، وعليه أن يستعد للبقاء في الميدان لفترة طويلة".