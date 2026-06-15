كاتس يهدد بردٍّ عسكري "قوي" على إيران في حال مهاجمتها إسرائيل

شفق نيوز - القدس

لوّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الاثنين، بأن القوات الإسرائيلية سترد بقوة على إيران في حال شنها عمليات عسكرية ضد إسرائيل، على خلفية تصاعد حدة التوترات بين تل أبيب وبيروت.

ونقلت وسائل إعلام عبرية عن كاتس قوله، إن القوات الإسرائيلية ستبقى في المناطق العسكرية المستحدثة في لبنان وعلى جبهات غزة وسوريا إلى أجل غير مسمى لحماية الحدود، مشدداً على معارضة تل أبيب انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان "رغم كل الضغوط الدولية".

وأضاف أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتمسك تل أبيب بعدم الانسحاب من تلك المناطق، محذراً بالقول: "سنهاجم إيران بكل قوتنا إذا هاجمتنا على خلفية الأحداث في لبنان".

ويأتي موقف وزير الدفاع الإسرائيلي رداً على تصريحات إيرانية تحذر من قرب الرد على الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكان علي أكبر ولايتي، مستشار المرشد الإيراني علي خامنئي، قد صرح مساء أمس الأحد، بأن "ساعة الصفر قد حانت، ويجري تجهيز منصات الإطلاق"، وذلك في إطار الرد على الاستهداف الإسرائيلي المتكرر للضاحية الجنوبية.

وفي السياق ذاته، كشفت مصادر إسرائيلية رفيعة المستوى أن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، أبلغ الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، بأن تل أبيب لا تعتبر نفسها ملزمة بأي تفاهمات دولية أو إقليمية بخصوص التهدئة ما لم تضمن أمن حدودها الشمالية بالكامل.