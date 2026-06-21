كاتس: لن ننسحب من المنطقة الأمنية في لبنان

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، يوم الأحد، أن إسرائيل لن تفرض أي قيود على عمليات جيشها في لبنان، وذلك قبيل انطلاق المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا.

وقال كاتس، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية، إن "جميع إنجازات الجيش الإسرائيلي في معركة لبنان محفوظة"، مشدداً على أن "وقف إطلاق النار في جنوب لبنان يُبقي الجيش الإسرائيلي في جميع مواقعه".

وأضاف أن "إسرائيل لن تنسحب من المنطقة الأمنية في لبنان"، مؤكداً أن "الجيش الإسرائيلي سيواصل العمل وفق متطلبات الأمن دون أي قيود".

وتأتي هذه التصريحات بالتزامن مع انطلاق جولة من المفاوضات الأميركية الإيرانية في سويسرا، والتي يتصدر الملف اللبناني جدول أعمالها، ولا سيما ما يتعلق بتثبيت وقف إطلاق النار والأوضاع الأمنية على الحدود الجنوبية للبنان.