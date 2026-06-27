قيادي كوردي سوري: لن نكون طرفاً في أي حرب ضد حزب الله

شفق نيوز- دمشق

أكد عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي في سوريا، آلدار خليل، أن الألوية الكوردية لن تشارك في أي حرب تحدث بين دمشق وحزب الله اللبناني.

وأوضح خليل في تصريحات لقناة "روناهي" الكوردية السورية، تابعتها وكالة شفق نيوز، أن الألوية الكوردية تذهب إلى الداخل السوري للمشاركة في التدريبات العسكرية للجيش، لكنها لن تشارك في أي حرب تحدث بين قوات الحكومة السورية وحزب الله اللبناني.

وبيّن القيادي الكوردي، أن اتفاقية التاسع والعشرين من كانون الثاني/ يناير تحدد مهام تلك القوات بحماية المناطق الكوردية والدفاع عنها.

وأضاف خليل أن العمل مستمر بتنفيذ اتفاقية 29 كانون الثاني/ يناير، لافتاً إلى أن الملفات العسكرية والأمنية والمعابر والمطارات والبترول ملفات عامة تخص إدراة الدولة العامة، أما الملفات التي تخص الإدارة المحلية لا تزال الخطوات مستمرة لتنفيذها في إطار الاتفاقية.

وتأتي هذه التصريحات بعدما أكد الرئيس السوري أحمد الشرع، الأحد الماضي، أن بلاده لا تنوي الانخراط في أي تصعيد مع لبنان، وأن هدفها هو الحل الآمن الذي يخدم البلدين معاً ويحافظ على الاستقرار والتعايش، ويفتح قنوات تعاون جديدة، خصوصاً في المجالات الاقتصادية والتنموية.

يذكر أن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، قد ذكر الأحد الماضي، أنه "محبط" من أداء إسرائيل ضد حزب الله، وأنه يدرس تسليم المسؤولية لسوريا، مضيفاً أن "سوريا ستؤدي المهمة ضد حزب الله بدقة أكبر".

وكان ترمب، قد قال الأربعاء الماضي، إن الرئيس السوري أحمد الشرع يقوم بعمل جيد، لافتاً إلى أن سوريا ستقوم بـ"عمل جيد" ضد حزب الله في لبنان.

في المقابل، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، الأربعاء الماضي، برصده تعزيزات للقوات المسلحة السورية على طول الشريط الحدودي مع لبنان، تشمل عدداً من المناطق الحدودية والاستراتيجية، في ظل إعادة انتشار عسكري وزج مقاتلين من جنسيات مختلفة منذ مطلع العام الحالي.