قوة أوروبية تعترض ناقلة من "أسطول الظل" الروسي

اعتراض ناقلة نفط يُشتبه بانتمائها لأسطول الظل الروسي (أرشيف أ ف ب)

شفق نيوز- روما

أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية، يوم الأحد، صعود قوة تابعة للاتحاد الأوروبي على متن ناقلة نفط تابعة "لأسطول الظل" الروسي للتحقق من جنسيتها وعلم التسجيل الذي ترفعه.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت السفينة احتُجزت في أثناء إجراء عمليات التفتيش، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز".

وأوضحت الوزارة أن الناقلة (توا بايوه)، التي تخضع لعقوبات الاتحاد الأوروبي وتبحر رافعة علم الكاميرون، تم اعتراضها في البحر المتوسط غربي جزيرة بانتيليريا الإيطالية في أثناء رحلتها من بنين إلى إسطنبول.

ولم يتعاون ربان السفينة في البداية، مما دفع فريقاً من العسكريين الإيطاليين إلى الصعود على متنها عبر طائرة هليكوبتر انطلقت من السفينة (ثاون دي ريفيل)، السفينة الرئيسية لعملية (إيريني) للقوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر المتوسط.

وأفادت الوزارة بأن عملية التفتيش، التي أجريت بدعم من سفينة يونانية وطائرة بولندية للدوريات البحرية، استمرت نحو ساعتين واكتملت بأمان.

وتفحص السلطات الإيطالية حالياً الوثائق التي تسنى الحصول عليها خلال عملية التفتيش.

وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على عشرات السفن التي يقول إنها تشكل جزءاً من "أسطول الظل" الذي تستخدمه روسيا للالتفاف على القيود المفروضة على صادراتها النفطية منذ غزوها لأوكرانيا.

وانطلقت القوة البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي بقيادة إيطاليا في البحر المتوسط عام 2020 لفرض حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا، ووسعت حكومات الاتحاد الأوروبي نطاقها منذئذ، وأذنت لها بإجراء عمليات تفتيش على متن السفن المشتبه في أنها تبحر وترفع أعلاماً مزيفة.