قوة إسرائيلية تطلق النار باتجاه الجيش اللبناني في النبطية

شفق نيوز- بيروت

أعلن الجيش اللبناني، يوم الثلاثاء، عن قيام القوات الإسرائيلية بإطلاق النار بالقرب من وحداته العسكرية أثناء تنفيذها عملية انتشار في بلدة زوطر الغربية التابعة لقضاء النبطية جنوب البلاد.

وذكر الجيش اللبناني في بيان أن "الحادث من شأنه عرقلة تنفيذ خطوات الانتشار في المناطق التجريبية، التي تجري في إطار التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان (MCG4L)".

ولم يعلن الجيش اللبناني وقوع إصابات أو خسائر جراء الحادث.

بالمقابل، أفادت هيئة البث الإسرائيلية، بأن الجيش الإسرائيلي أكد إطلاق نيران على جنود لبنانيين عبروا المنطقة المتفق عليها باستخدام جرافة.

ويُعد انتشار الجيش اللبناني في زوطر الغربية خطوة ميدانية ضمن مسار المرحلة الأولى من خطة "المناطق التجريبية" المنبثقة عن الاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل.

ويوم أمس الاثنين، أفاد موقع "أكسيوس" الأميركي، بتحديد اليوم الثلاثاء، موعداً لانسحاب القوات الإسرائيلية من المناطق التجريبية جنوب لبنان.

بدورها، أفادت وسائل إعلام عربية، نقلاً عن مصادر، بأن الجانب اللبناني سيقترح أن تضم المناطق التجريبية الجديدة زوطر الشرقية وأرنون بما فيها قلعة الشقيف وكفرتبنيت ويحمر إضافة لاقتراح انسحاب إسرائيل من البياضة إلى الناقورة في القطاع الغربي.