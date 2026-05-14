قمة بكين: تأكيدات على تهدئة التوترات التجارية والتحذير من ملف تايوان

شفق نيوز- بكين

اختتمت في العاصمة بكين، يوم الخميس، القمة التي جمعت الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب وفريقه التجاري، وسط تأكيدات متبادلة على أهمية الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الاقتصادية بين البلدين.

وقال شي جين بينغ إن "الحقائق أثبتت مراراً وتكراراً أنه لا رابح في الحرب التجارية"، مشدداً على أن "جوهر العلاقات الصينية الأميركية يقوم على المنفعة المتبادلة".

وأضاف أن فرق "العمل الاقتصادية والتجارية من الجانبين توصلت إلى نتيجة متوازنة وإيجابية بشكل عام"، داعياً إلى العمل للحفاظ على "الزخم الإيجابي الذي تحقق بشق الأنفس".

وأكد الرئيس الصيني أن قضية تايوان تمثل "الأهم في العلاقات الصينية الأميركية"، محذراً من أن التعامل معها بشكل سيئ "سيؤدي إلى صدام ويدفع العلاقات الثنائية إلى وضع بالغ الخطورة".

وأشار إلى أن "استقلال تايوان والسلام عبر مضيق تايوان أمران لا يجتمعان"، لافتاً إلى أن الحفاظ على السلام والاستقرار في المضيق يمثل القاسم المشترك الأهم بين بكين وواشنطن.

من جانبه، قال ترمب إن "العلاقات الأميركية الصينية ستكون نحو الأفضل".

ونقلت وكالة الأنباء الصينية الرسمية، أن الرئيس شي جين بينغ أكد استعداده للعمل مع ترمب لقيادة العلاقات نحو الأفضل.

وتابع شي جين، وفقاً للوكالة: "اتفقت مع ترمب على إرساء علاقة استراتيجية بناءة ومستقرة بين الصين وأميركا"، لافتاً إلى أن "العلاقة الاستراتيجية بين بكين وواشنطن ليست مجرد شعار بل يجب أن تُترجم إلى أفعال في الاتجاه نفسه".

وقال أيضا، إن "جوهر العلاقات الاقتصادية والتجارية بين الصين والولايات المتحدة هو المنفعة المتبادلة والتعاون المثمر للطرفين".

فيما أكد أن "التشاور المتكافئ يعد الخيار الأمثل في مواجهة الخلافات والتوترات"، مشيراً إلى أن "الصين ترحب بتعزيز التعاون المتبادل المنفعة مع الولايات المتحدة".

وانطلقت، في وقت مبكر من اليوم الخميس، أعمال القمة بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأميركي دونالد ترمب في بكين، وسط ترقب لنتائج المحادثات التي تتناول ملفات حرب إيران والتجارة والذكاء الاصطناعي وتايوان.