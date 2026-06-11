"قلة التخصيصات" تدفع وزير الدفاع البريطاني للاستقالة

شفق نيوز- لندن

قدم وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، يوم الخميس، استقالته، بعد خلاف حول ‌الإنفاق العسكري، متهما رئيس الوزراء كير ستارمر بعدم تخصيص الموارد الحكومية اللازمة للدفاع عن البلاد.

وتخوض وزارتا الدفاع والمالية في ⁠بريطانيا محادثات منذ أشهر حول كيفية تلبية المطالب المتزايدة بتوسيع الإنفاق العسكري، مما أدى إلى تأخير خطة الاستثمار الدفاعي البريطانية منذ العام الماضي.

وقال هيلي في رسالة إلى ستارمر "عجزتم، ولم تبد وزارة ‌الخزانة ⁠استعدادا، لتخصيص ما تحتاجه البلاد من موارد للدفاع عن نفسها في وقت يشهد تصاعد التهديدات".

وأثار التأخير ⁠غضب قطاع الدفاع البريطاني الذي يقول إنه لا يستطيع الاستثمار في برامج ⁠طويلة الأجل لأمن البلاد في وقت يشهد تقلبات جيوسياسية ⁠هائلة وفي ظل نأي الولايات المتحدة عن حماية أوروبا.