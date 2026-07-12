قطر تهدد إيران بـ"الرد" وتعلق الملاحة البحرية

شفق نيوز- الدوحة

هددت قطر، يوم الأحد، بالرد على الاعتداءات الإيرانية، فيما وجهت بإيقاف الملاحة البحرية.

وقالت الخارجية القطرية في بيان لها: ندين بأشد العبارات تجدد الاعتداءات الإيرانية على أراضينا وعلى عدد من الدول الشقيقة.

وأضافت: نحتفظ بحقنا الكامل في الرد وفق القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة واتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية سيادتنا وأمننا، ونشدد على ضرورة الوقف الفوري والكامل للأعمال العسكرية والاعتداءات التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها.

إلى ذلك، وجهت وزارة المواصلات القطرية عبر بيان لها: نهيب بملاك ومستخدمي الوسائط البحرية التوقف مؤقتا عن الإبحار حتى إشعار آخر.

وأعلن الحرس الثوري والجيش الإيراني، شن ضربات صاروخية وعبر مسيرات، استهدفت عددا من المصالح والقواعد الأميركية في الإمارات وقطر والكويت والبحرين والأردن وسلطنة عمان، فجر الأحد.

بالمقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، إنهاء أحدث جولة من الضربات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف أكثر من 300 موقع على مدار 3 ليالٍ لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز.