قطر تنفي وجود اجتماع أميركي إيراني في الدوحة رغم تأكيد ترمب

شفق نيوز- الدوحة

أكدت وزارة الخارجية القطرية، يوم الثلاثاء، عدم وجود اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران، فيما أشارت إلى أن المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر موجودان في الدوحة لإجراء مشاورات مع الوسطاء بشأن سير المفاوضات.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، لوسائل إعلام، إن "ويتكوف وكوشنر موجودان في الدوحة للقاء الوسطاء وبحث مسار المفاوضات"، مؤكداً أنه "لن يعقدا اجتماعاً مباشراً مع المسؤولين الإيرانيين".

وأضاف الأنصاري أنه "لا يوجد اجتماع رفيع المستوى مقرر بين الولايات المتحدة وإيران في الوقت الحالي".

وفي ما يتعلق بالأموال الإيرانية المجمدة، أوضح أن "الأموال البالغة ستة مليارات دولار لم تُحوّل إلى طهران حتى الآن"، مبيناً أن "أي عملية تحويل ستتم بالتوافق بين الطرفين".

وأشار إلى أن "ملف مضيق هرمز وآلية فتحه وعودة الملاحة فيه يعد من الملفات بالغة الأهمية ضمن المشاورات الجارية".

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، أمس الاثنين، أن طهران طلبت عقد اجتماع سيُعقد غداً في العاصمة القطرية الدوحة.

هذا وأفاد مصدر مطلع على المحادثات بين واشنطن وطهران، في وقت سابق من أمس الاثنين، بأن فرقاً فنية من إيران والولايات المتحدة ستجتمع في العاصمة القطرية الدوحة خلال الأيام المقبلة، لبحث آليات تنفيذ مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.