قطر تنفي المشاركة بضرب إيران والأردن تؤكد: لا قواعد أميركية لدينا

شفق نيوز- الدوحة/ عمّان

نفت قطر، مساء الخميس، موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران، في حين أكدت الأردن عدم وجود أي قواعد عسكرية أميركية في بلادها.

ورفضت قطر بشكل قاطع ما وصفته بـ"التقارير الباطلة" التي نشرتها وسائل إعلام إسرائيلية، والتي ادعت موافقتها على المشاركة في عمل عسكري ضد إيران.

وأوضح مكتب الإعلام الدولي في قطر، أن هذه الادعاءات يروج لها أفراد يسعون إلى جرّ قطر إلى الصراع، وتقويض دورها المحوري في جهود الوساطة، ودفع المنطقة نحو مزيد من التصعيد والفوضى.

وأكد المكتب أن المسؤولين القطريين شددوا مراراً منذ اندلاع الصراع على أن دولة قطر لم ولن تشارك في أي عمل عسكري ضد أي من دول الجوار.

وأضاف البيان أن قطر لن تسمح لهذه الادعاءات المضللة بتقويض جهودها الدبلوماسية الرامية إلى إنهاء الصراع، مؤكداً أنها ستواصل مساعيها الحميدة بالتنسيق مع شركائها الإقليميين والدوليين للتوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يراعي شواغل جميع الأطراف المعنية.

إلى ذلك، أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخاجية الأردني، أيمن الصفدي عدم وجود أي قواعد عسكرية أميركية في الأردن.

وقال الصفدي خلال مشاركته في ندوة بالولايات المتحدة الأميركية، أنّ في الأردن جنوداً أميركيين ضمن اتفاق تعاون عسكري بين المملكة والولايات المتحدة.

وأضاف أن السردية الإيرانية التي تتحدث عن وجود قواعد أميركية في الأردن، وتستخدم ذلك لتبرير الهجمات، "غير صحيحة"، فالجنود الأميركيون موجودون في الأردن منذ فترة طويلة في إطار التعاون بين البلدين، ولا سيما في مكافحة تنظيم "داعش"، وضمن اتفاقية الدفاع التي تحترم سيادة الأردن وأسس التعاون بين الجانبين.

وأكد أن الهجمات على الأردن ودول الخليج "غير مقبولة وغير مبررة"، فالمملكة الأردنية ليست جزءاً أو طرفاً في هذا النزاع.

وبين أن لا أحد في المنطقة يريد عودة الحرب، ولا مبرر لعودة إغلاق مضيق هرمز.