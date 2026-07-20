قطر تدين الهجمات على الكويت والبحرين وتدعو لعدم توسيع التصعيد

شفق نيوز- الدوحة

أدانت وزارة الخارجية القطرية، مساء اليوم الاثنين، الهجمات الإيرانية على الكويت والبحرين، فيما دعت إلى ضرورة عدم توسيع التصعيد.

وذكرت الوزارة في بيان أن استمرار "الاعتداءات الإيرانية" تصعيد يعقد جهود احتواء التوتر ويقوض المساعي الدبلوماسية.

وشددت على ضرورة الامتناع عن كل ما من شأنه توسيع التصعيد والعودة لمسار الحوار والمفاوضات.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف مواقع أميركية في البحرين والكويت.

بالمقابل، أعلن ‏الجيش الكويتي، قيام دفاعاته بالتصدي لصواريخ ومسيرات إيرانية، تزامناً مع إطلاق صافرات الإنذار في البلاد.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية البحرينية، إطلاق صفارات الإنذار في البلاد عقب هجوم إيراني، فيما دعت المواطنين والمقيمين إلى "الهدوء والتوجه لأقرب مكان آمن".

وكانت القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم)، أعلنت في وقت مبكر من اليوم الاثنين، انتهاء الليلة التاسعة على التوالي من العمليات العسكرية ضد إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنشآت مرتبطة بقدراتها البحرية والصاروخية.