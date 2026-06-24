قطر تبحث مشاركة العراق وايران باجتماع خليجي بشأن هرمز

شفق نيوز- الشرق الأوسط

أفادت وكالة "رويترز"، يوم الأربعاء، بأن رئيس وزراء قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بحث في مسقط عقد محادثات بين إيران ومجلس التعاون والعراق بشأن مضيق هرمز.

ونقلت الوكالة عن مصدر قوله إن محادثات إيران ودول الخليج والعراق حول هرمز منفصلة عن محادثات إيران وأميركا.

وفي السياق، أفاد تلفزيون عُمان، بأن رئيس وزراء قطر وسلطان عمان ناقشا الوساطة بين واشنطن وطهران.

وكان الوسطاء قد أعلنوا، يوم الأحد الماضي، اختتام الجولة الأولى من المحادثات بين مسؤولين كبار من الولايات المتحدة وإيران في سويسرا، والتوصل إلى خارطة طريق تستهدف إبرام اتفاق نهائي خلال 60 يوماً، مع استمرار المحادثات الفنية خلال الأيام المقبلة.