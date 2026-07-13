قصف على عدة مدن جنوبي إيران وترمب يعلن الأهداف (تحديث)

شفق نيوز- طهران

أفادت وسائل إعلام إيرانية، فجر الثلاثاء، باستهداف عدة مواقع في إيران، فيما كشف مسؤول أميركي عن طبيعة المواقع المستهدفة.

وقال التلفزيون الإيراني: دوي انفجارات في بندر عباس، وجزيرة كيش وجزيرة قشم، بالإضافة إلى مدينة جم التابعة لمحافظة بو شهر جنوبي البلاد.

من جانبه قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب في تعليق على الموجة الجديدة من الغارات: "نهاجم قدراتها المتعلقة بمضيق هرمز"

فيما بين مسؤول أميركي لـ"سي أن أن": الضربات تستهدف مواقع عسكرية إيرانية تضم أنظمة مراقبة ومسيرات وصواريخ.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية، فجر الثلاثاء، بدء ضربات جديدة ضد إيران.

وهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب مساء الاثنين، بشن ضربات كبيرة على إيران اليوم وغدا، متوعدا بتدمير منشآت نووية جديدة.