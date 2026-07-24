قصف إيراني جديد يستهدف الكويت

عرض عسكري في العاصمة الكويت - 7 آذار 2007 (أ ف ب)

شفق نيوز- الكويت

أعلن الجيش الكويتي، عصر الجمعة، أن الدفاعات الجوية تتصدى حالياً لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر "العدوان الإيراني الآثم".

وأشار الجيش الكويتي في بيان تابعته وكالة شفق نيوز، إلى أن "أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية".

تتصدى حالياً الدفاعات الجوية الكويتية لهجمات طائرات مسيّرة معادية، إثر العدوان الإيراني الاثم.تنوه رئاسة الأركان العامة للجيش بأن أصوات الانفجارات، إن سُمعت، فهي نتيجة اعتراض منظومات الدفاع الجوي للهجمات المعادية.ويرجى من الجميع التقيد بتعليمات الأمن والسلامة الصادرة عن… pic.twitter.com/d7xRxi0d2a — KUWAIT ARMY - الجيش الكويتي (@KuwaitArmyGHQ) July 24, 2026

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن الحرس الثوري الإيراني، استهداف الكويت والبحرين والأردن وإقليم كوردستان ضمن الموجة الـ27 من عملية "نصر 2".

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي والأردن، قد أعربت في بيان مشترك، أمس الخميس، عن وحدة موقفها في إدانة ما وصفته بالاعتداءات الإيرانية المستمرة على أراضيها، مؤكدة أن تلك الاعتداءات تستند إلى تصعيد متواصل يستهدف أمن الدول واستقرارها وبنيتها التحتية المدنية.

ودخلت المواجهة بين واشنطن وطهران أسبوعها الثاني، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب في 8 تموز/ يوليو الجاري انتهاء وقف إطلاق النار الذي نصت عليه مذكرة التفاهم الموقعة في 18 حزيران/ يونيو الماضي.

وجاء إعلان ترمب عقب استهداف إيران 3 سفن تجارية في مضيق هرمز، إذ تصر طهران على فرض آلية لتنظيم عبور السفن عبر الممر الاستراتيجي، بينما تطالب واشنطن بضمان حرية الملاحة وأمنها في المضيق.