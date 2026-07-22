قصف أميركي يستهدف محطة كهرباء قرب المفاعل النووي في بوشهر الإيرانية

شفق نيوز ـ طهران

أعلنت السلطات الإيرانية، فجر الخميس، تعرض موقع في مركز محافظة بوشهر جنوبي البلاد لهجوم صاروخي أميركي، بعد إصابة محطة كهرباء تقع في محيط محطة بوشهر النووية، من دون تسجيل خسائر بشرية حتى الآن.

وقال حاكم مدينة بوشهر محمد مظفري، إن "موقعاً في مركز المحافظة تعرض قبل لحظات لهجوم وأصيب بصاروخ أميركي"، مشيراً إلى عدم ورود تقارير عن سقوط ضحايا جراء الضربة الجديدة.

وأضاف مظفري أن محطة لتحويل وتوزيع الكهرباء تقع ضمن المنطقة المحيطة بمحطة بوشهر للطاقة النووية تعرضت، يوم الأربعاء، لإصابة صاروخية، ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن قرية هليلة التابعة لبوشهر لنحو ساعتين قبل إعادته.

ولم تحدد السلطات الإيرانية طبيعة الموقع الذي تعرض للهجوم الجديد أو حجم الأضرار التي لحقت به، كما لم تتحدث عن إصابة المفاعل النووي نفسه أو تأثر أنظمته التشغيلية، إذ اقتصرت الأضرار المعلنة حتى الآن على محطة الكهرباء والانقطاع المؤقت للتيار.

وجاء الهجوم الجديد بعد ليلة شهدت ثلاث ضربات في محافظة بوشهر، وفق معاون المحافظ للشؤون السياسية والأمنية إحسان عالميان، الذي قال إن منطقة في محيط مدينة خورموج التابعة لقضاء دشتي أصيبت بصواريخ، فيما تعرضت مدينة بوشهر لهجومين منفصلين، من دون وقوع خسائر بشرية.

وتزامن قصف بوشهر مع ضربات أميركية متفرقة طالت مواقع في محيط مدينتي بهبهان وأميدية، إضافة إلى منطقة قريبة من هنديجان في محافظة خوزستان، بينما تحدثت السلطات الإيرانية عن هجمات أخرى في بانه وتشابهار وكنارك وكبودرآهنغ ومناطق من جنوب وشرق البلاد.

وكانت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم" قد أعلنت، يوم الثلاثاء، إكمال الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات ضد إيران، موضحة أنها استهدفت مراكز عمليات عسكرية وقدرات بحرية وحظائر طائرات ومستودعات للمسيّرات ومنشآت لوجستية عسكرية.

وقالت القيادة الأميركية إن عملياتها تهدف إلى تقليص قدرة إيران على تهديد السفن التجارية في مضيق هرمز، من دون أن تكشف أسماء المواقع المستهدفة أو تشير تحديداً إلى بوشهر أو محطتها النووية.

وتضم بوشهر المفاعل النووي الوحيد العامل في إيران، وتبلغ الطاقة الصافية للوحدة الأولى نحو 915 ميغاواط، فيما دخلت الخدمة التجارية عام 2013، وفق بيانات نظام معلومات مفاعلات الطاقة التابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وسبق أن تعرض محيط محطة بوشهر خلال الأشهر الماضية لعدة ضربات واقتراب مقذوفات من منشآتها، ما دفع الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى التحذير من أن العمليات العسكرية قرب المفاعلات العاملة قد تؤدي إلى حادث إشعاعي واسع، حتى إن لم يكن المفاعل نفسه هدفاً مباشراً.