قصف أميركي يستهدف "قشم" الإيرانية

شفق نيوز- طهران

أفادت وكالة تسنيم الإيرانية، مساء الخميس، بتعرض ساحل مدينة سوزة في جزيرة قشم لقصف أميركي.

وقالت الوكالة في خبر لها: بحسب المعلومات الأولية، سقط الصاروخ في المنطقة الساحلية لمدينة سوزة، وتجري الجهات المختصة تحقيقاً في ملابسات الحادث وحجم الأضرار المحتملة".

ولم تشر الوكالة إلى وجود ضحايا.

وقبل قليل، أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب، عصر الخميس، أنه "يدرس بجدية" استئناف العمليات القتالية الموسعة ضد إيران، معتبراً في الوقت نفسه أن انضمام إسرائيل إلى الضربات "سيترتب عليه عواقب".

وقال ترمب لموقع "أكسيوس" الإخباري الأميركي: "أدرس شن هجوم أكبر من أي وقت مضى ضد إيران وأنا على وشك اتخاذ القرار ومستعدون لذلك".