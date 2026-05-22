قصف مدفعي إسرائيلي على جنوب لبنان وأصوات انفجارات في الجليل الغربي

أفادت قناة 12 العبرية، يوم الجمعة، بسماع دوي انفجارات وتصاعد أعمدة دخان في منطقة الجليل الغربي، فيما شنت الجيش الإسرائيلي قصفاً مدفعياً على مناطق جنوبي لبنان.

فيما أكد الجيش الإسرائيلي: رصد سقوط عدة أهداف جوية مشبوهة في المناطق الحدودية مع لبنان ويجري التحقيق في الأمر.

في المقابل شهدت بلدتي كفرا وياطر جنوبي لبنان قصفاً مدفعياً إسرائيلياً.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق اليوم عن قتل شخصين مسلحين قرب الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان بضربات جوية.

وذكر الجيش الإسرائيلي في بيان: "رصدت نقاط المراقبة التابعة للجيش الإسرائيلي قبل وقت قصير تحركاً مشبوهاً لشخصين مسلحين على بعد مئات الأمتار من الحدود مع إسرائيل في جنوب لبنان".

وأضاف: "فور رصدهما ومتابعة القوات لهما بشكل متواصل، تمت مهاجمة المسلحين والقضاء عليهما في غارة جوية".